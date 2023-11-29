Гинеколог перечислила самые вредные продукты для женщин

Сахар — высококалорийный продукт, который не несет в себе питательной ценности. Его избыточное потребление приводит к развитию ожирения и прочих опасных заболеваний, рассказала акушер-гинеколог Идилия Орфанова.

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По ее словам, самыми вредными продуктами для женского здоровья являются синтетические сахарозаменители, такие как мед, поскольку в нем содержится бор, снижающий уровень женских гормонов, и увеличивающий уровень мужских.

Еще одним вредным продуктом, по мнению гинеколога, является маргарин. В нет большое количество трансжиров, которые могут привести к набору веса или риску развития онкологии.

Офанова добавила, что алкоголь тоже очень пагубно влияет на женский организм. Его регулярное употребление может нарушить гормональный фон, ухудшить репродуктивные функции, внешний вид и принесет прочие проблемы со здоровьем.

Гинеколог уточнила, что из рациона лучше полностью исключить белый дрожжевой хлеб и булочки, в которых есть только «пустые» калории, крахмал и дрожжи. Их регулярное употребление ведет к набору веса и сопутствующим заболеваниям.

— Кроме того, доказано, что риск развития сахарного диабета у любителей белого хлеба в три раза выше, чем у тех, кто предпочитает зерновой. А у женщин риск развития этого заболевания и без того выше, — рассказала Орфанова.