Врач Золотарев назвал приправы, укрепляющие иммунитет
Некоторые приправы способны укреплять иммунную систему. Об этом заявил диетолог Андрей Золотарев.
«Острые продукты, богатые мощными антиоксидантами, останавливают воспалительные процессы и положительно влияют на иммунитет. В частности, куркума является уникальным веществом, которое не позволяет вирусам и бактериям проникать в организм», – пояснил эксперт.
По его словам, также аналогичными свойствами обладают порошок имбиря, горчица и перец. Золотарев рекомендовал употреблять эти приправы для профилактики простудных заболеваний, передает радио Sputnik.
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