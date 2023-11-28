Как избавиться от «ночного жора»: совет диетолога

Как бы странно это ни звучало, избавиться от желания раздобыть что-нибудь вкусное в холодильнике посреди ночи поможет не что иное, как еда! Само собой, в подходящее время суток. Об этом диетолог Эми Гудсон рассказала в интервью порталу ETNT. По словам специалиста, жаждут подкрепиться углеводами на ночь глядя обычно люди, которые пропускают завтрак.

«Завтрак, состоящий из углеводов, с высоким содержанием клетчатки и белка поддерживает уровень сахара в крови на нужном уровне на протяжении всего дня и может помочь вам предотвратить тягу к еде позже. Хотя многие люди думают, что, пропуская завтрак, потребляют меньше калорий, они часто в итоге добирают эти калории из нездоровой пищи в течение дня».

К слову, эксперты рекомендуют включить в утренний прием пищи такие продукты, как авокадо, орехи, яйца и лосось, для лучшего контроля аппетита и чувства сытости. Это то что нужно, если вы хотите сбросить вес. Дело в том, что, согласно исследованиям, мононенасыщенные и полиненасыщенные жиры могут помочь регуляции гормонов голода. Так что не вините себя за сытный, вкусный и полезный завтрак!