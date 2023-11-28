Фитнес-тренер озвучила три упражнения от боли в пояснице

Чтобы избавиться от боли в пояснице, нужно выполнять сгибания позвоночника с согнутыми бедрами, "Тазовые часы" по методике Пилатеса и "Миофасциальный релиз (МФР) грудного отдела позвоночника".

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Об этом заявила тренер сети фитнес-клубов DDX Fitness Анастасия Попова, сообщает Pravda.ru.

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Издание отметило, что боль в пояснице – частая проблема для большинства людей. Причиной боли могут стать травмы и спазмы, а также воспалительные процессы. Однако при возникновении боли в пояснице работать надо не только с этим отделом, но и с соседними – тазобедренным суставом и грудным отделом позвоночника, пишет издание.

Попова советует научиться включать "глубокий вдох" в базовых упражнениях.

Первое упражнение для поясницы, советует тренер, – сгибания позвоночника с согнутыми бедрами. Для этого нужно лечь на спину, кисти в замке увести за голову, локти держать в поле зрения, бедра и колени расположить под 90 градусов относительно туловища, чтобы не прогибалась поясница, стопы упереть в стену. На выдохе нужно выполнить сгибание позвоночника до нижнего края лопаток, а на вдохе вернуться в исходное положение, повторить это упражнение необходимо 16–25 раз, пока не начнется устойчивое жжение в прямой мышце живота, сказала Попова.

Вторым упражнением эксперт назвала "Тазовые часы" по методике Пилатеса. Для этого нужно лечь на спину, ноги согнуть в коленях, стопы расположить на полу по ширине таза, а руки вытянуть вдоль туловища. На выдохе необходимо сделать передний наклон таза, активирую четырехглавую мышцу бедра и двигая крестей назад и вниз, задержать на две секунды, а потом вернуться в исходное положение. Сделать 8–12 повторений, пока не расслабится поясничный регион, объяснила тренер.