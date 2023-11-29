Нарколог напомнил об опасности пьяного отдыха в бане

Главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Минздрава Подмосковья Виталий Холдин напомнил любителям зимних походов в баню, почему там не стоит употреблять спиртное. Алкоголь в процессе парения не расслабит организм, а причинит ему сильный стресс.

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«Баня и так оказывает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Но причиной инфарктов и инсультов отдыхающих обычно становятся спиртные напитки», - цитирует специалиста пресс-служба ведомства.

По словам Холдина, человек в состоянии алкогольного опьянения не сможет вовремя распознать тревожные сигналы организма. Вдобавок спиртное даст еще большую нагрузку на сердце и сосуды. Все эти факторы вместе могут привести к печальным последствиям отдыха.

«При малейшем недомогании стоит отказаться от экстремальных процедур. Также важно проявлять осторожность, обливаясь холодной водой или ныряя в прорубь после бани. Горячий пар расширяет сосуды, а холод их сужает», - предупредил нарколог и посоветовал вместо пива взять с собой травяной чай или морс.