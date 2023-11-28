Яйца и йогурт помогут повысить иммунитет зимой

Повысить иммунитет в холодное время года можно не только привычными цитрусами, но и другими пищевыми продуктами. Например, яйцами, йогуртом или морковью.

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Про неоспоримые свойства цитрусовых и имбиря в деле укрепления иммунитета знают все. Но, оказывается, куриные яйца и йогурт, обладающий большим количеством белка, тоже могут в этом помочь.

Все дело в том, что белок играет роль строительного материала для клеток, не давая вирусам проникнуть в организм. Его помощник - гормон пролактин, способствующий движению лимфоцитов и тимоцитов.

Кроме этого, любой молочный продукт содержит иммуноглобулины и сывороточные белки, которые способны побороться с любым вредителем для организма.

Сладкий картофель и морковь тоже встанут на стражу вашего иммунитета. В них содержится большое количество бета-каротина, предшественника витамина А. Благодаря ему в кровь вырабатывается много лейкоцитов.