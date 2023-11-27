Как нарушение циркадного ритма влияет на психическое здоровье

Исследование показало, что воздействие света в ночное время нарушает работу биологических часов, повышая риск развития психических заболеваний, в то время как дневной свет снижает этот риск.

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Наши внутренние часы, или циркадный ритм, регулируют циклы бодрости и сонливости, реагируя на изменения освещенности в окружающей среде. Хотя на циркадный ритм могут влиять и другие факторы, такие как физические упражнения, социальная активность и температура, свет остается наиболее сильным регулятором. О том, как циркадные ритмы влияют на психические расстройства, — в материале "Рамблера".

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Известно, что нарушения циркадного ритма являются общей чертой многих психических расстройств. Поэтому вполне логично, что воздействие света является модифицируемым внешним фактором риска психических заболеваний. Для изучения этого вопроса ученые Университета Монаш провели крупнейшее в мире исследование влияния освещения в дневное и ночное время на риск развития психических заболеваний.

Исследователи из Англии проводили масштабное исследование, пытаясь понять взаимосвязь между генами и здоровьем, используя наручные трекеры активности для 103 720 человек.

Эти трекеры также оснащены датчиками освещенности, что ведущий автор исследования Ангус Бернс обнаружил только при изучении схем.

Для извлечения данных о 14 млн. часов освещенности пришлось разработать специальный программный скрипт, но в итоге исследователи получили самую большую в истории базу данных о воздействии света и состоянии здоровья.

Полученные данные выявили четкую прямую связь между большим количеством света в ночное время суток и наличием большого депрессивного расстройства, тревожного расстройства и четырех других психических расстройств.

Воздействие дневного света было связано с более низким риском развития всех шести расстройств. Более того, более высокая освещенность в дневное время ассоциировалась с тем, что испытуемые говорили о более высоком качестве жизни.

"Наши результаты будут иметь потенциально огромное влияние на общество", — сказал Шон Кейн, один из соавторов исследования. "Как только люди поймут, что режим освещения оказывает сильное влияние на их психическое здоровье, они смогут предпринять ряд простых шагов для оптимизации своего самочувствия. Речь идет о том, чтобы получать яркий свет днем и темноту ночью".

По мнению исследователей, современная жизнь — особенно искусственное освещение и свет от таких устройств, как телефоны, компьютеры и экраны телевизоров, — сбивает наши внутренние часы организма, нарушая привычку мозга работать лучше всего при ярком дневном свете.

"Современные люди бросают вызов этой теории, проводя около 90% дня в помещении при электрическом освещении, которое слишком тусклое днем и слишком яркое ночью по сравнению с естественными циклами света и темноты. Это сбивает наш организм с толку и приводит к ухудшению самочувствия".