Врач рассказала, кому противопоказаны перекусы

Диетолог Круглова: Перекусы могут помочь, если между приемами пищи проходит много времени.

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При этом людям с сахарным диабетом и ожирением они запрещены.

Существует убеждение в важности перекусов для того, чтобы умерить чувство голода между основными приемами пищи. Однако диетолог Наталья Круглова рассказала «ФедералПресс», что есть категории людей, для которых перекусы не являются лучшим вариантом.

Она отметила, что если целью является сокращение калорий в дневном рационе, то лучше избежать перекусов. Однако, если между основными приемами еды проходит длительный интервал времени, перекусы становятся более обоснованными, чтобы предотвратить возникновение сильного голода, который может спровоцировать переедание.