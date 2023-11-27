Диетолог рассказал, какие продукты больше всего вредят печени

«Во фруктах содержится фруктоза. Она перерабатывается в печени в глюкозу. Если фруктоза поступает в избыточном количестве, то будет перерабатываться уже в жиры. И эти жиры могут откладываться в печень. Продукты, которые содержат искусственные добавки, и жареная пища также будут вредными. Печень по факту является естественным чистильщиком. Все токсины в любом случае будут проходить через неё. Чем больше человек съест вредной пищи, тем больше печень нагружается, перерабатывая её», — отметил врач.