Диетолог перечислил продукты для сохранения бодрости зимой

В зимний период особенно важно защитить организм от вирусов и простуд, а также сохранить чувство бодрости в условиях недостатка света и тепла, рассказал в беседе с «Вечерней Москвой» врач-диетолог, доктор медицинских наук Алексей Ковальков. Он перечислил основные микроэлементы, помогающие восстановить жизненные силы, а также рассказал, что полезные для организма железо, селен и йод содержатся в мясе, рыбе, овощах и орехах.

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Как объяснил врач, дефицит железа увеличивает риск снижения гемоглобина в крови и развития анемии, симптомами которой являются бледность, слабость, повышенная утомляемость, головокружения, одышка и учащенный пульс. Железом богаты мясо и овощи, например капуста.

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Селен помогает «оживить» гормоны щитовидной железы, а также является антиоксидантом, защищая щитовидку от молекул свободных радикалов, продолжил эксперт. Этот элемент содержится в бразильских орехах, тунце, сардинах, яичных желтках и в бобовых.

Недостаток йода приводит к увеличению щитовидной железы. Чтобы этого не произошло, врач порекомендовал употреблять рыбу разных сортов — сардины, сельдь, треску, палтус, а также моллюски и морскую соль.

По словам диетолога, альфа-липоевая кислота помогает улучшить обмен веществ и укрепляет иммунную систему. Она в изобилии содержится в субпродуктах — почках, сердце и печени — а также в шпинате и брокколи.

Основную роль в производстве энергии в организме играет коэнзим Q10, для его выработки медик порекомендовал употреблять больше субпродуктов, мяса, птицы, рыбы, овощей — в том числе шпината, цветной капусты и брокколи. Также полезны фисташки, чечевица и соевые бобы.

Куркумин является природным антибиотиком, помогающим бороться с воспалительными процессами в ЖКТ, также он повышает активность микрофлоры кишечника, рассказал Ковальков. Также, по его словам, важно есть продукты, богатые цинком, так как этот микроэлемент помогает сократить длительность простудных заболеваний. Цинк содержится в морских коктейлях, говядине и курице. А магний в сочетании с цинком помогает успокоить нервную систему и наладить сон.