Назван продукт-«чемпион» по содержанию йода

Фейхоа — это ягода, занимающая первое место в мире по содержанию йода, рассказала врач Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово» на Первом канале . По ее словам, йод крайне необходим для правильного функционирования щитовидной железы, вырабатывающей важнейшие гормоны. Кроме того, йод полезен для профилактики синдрома сухого глаза.

Врач-офтальмолог Михаил Коновалов отметил, что фейхоа созревает к ноябрю и предпочитает регионы с субтропическим климатом. Особенность данной ягоды заключается в том, что она является «чемпионом» по содержанию йода. Всего в 100 граммах фейхоа содержится 20 суточных норм данного вещества. Таким образом, ежедневно рекомендуется съедать пять граммов этой ягоды. Это не только поспособствует улучшению работы щитовидной железы, но и сохранит сетчатку глаз.