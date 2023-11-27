Врач рассказала о последствиях разгрузочных дней

«Не надо верить мифам о том, что таким образом «мы избавляемся от шлаков и токсинов». Здоровый организм не надо чистить — он прекрасно справляется с этим самостоятельно. А если развиваются болезни обмена веществ, то нужно обращаться к врачу, а не садиться на диеты», — заключила врач.