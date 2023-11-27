Врач поделилась, как Омега-3 поможет поддержать здоровье мужчин

Врач Мановска поделилась, как Омега-3 поможет поддержать здоровье мужчин
Омега-3 жирные кислоты помогут мужчинам поддержать оптимальное здоровье, рассказала Pravda.Ru врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска.
Так, по ее словам, они могут значительно снизить вероятность сердечных приступов, инсультов и других заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также снизить воспалительные процессы в организме и облегчить боль в суставах, а также улучшить их общую подвижность.
Помимо этого, данный компонент важен для поддержания функционирования головного мозга. Мановска уточнила, что при регулярном употреблении Омега-3 улучается память, внимание и общая производительность мозга. Еще один положительный эффект - снижение риска развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) и рака простаты. Также эти жирные кислоты оказывают положительное влияние на настроение и психическое здоровье мужчин.
Получить их можно из различных источников, включая жирную рыбу, орехи, семена и добавки, заключила врач.
Ученые из медицинской школы Дьюка в США до этого обнаружили, что жирные кислоты омега-3 могут предотвратить появление жировой болезни печени.