Врач поделилась, как Омега-3 поможет поддержать здоровье мужчин

Омега-3 жирные кислоты помогут мужчинам поддержать оптимальное здоровье, рассказала Pravda.Ru врач-терапевт, нутрициолог, эксперт Coral Club Елена Мановска.

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Так, по ее словам, они могут значительно снизить вероятность сердечных приступов, инсультов и других заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также снизить воспалительные процессы в организме и облегчить боль в суставах, а также улучшить их общую подвижность.

Помимо этого, данный компонент важен для поддержания функционирования головного мозга. Мановска уточнила, что при регулярном употреблении Омега-3 улучается память, внимание и общая производительность мозга. Еще один положительный эффект - снижение риска развития доброкачественной гиперплазии предстательной железы (ДГПЖ) и рака простаты. Также эти жирные кислоты оказывают положительное влияние на настроение и психическое здоровье мужчин.

Получить их можно из различных источников, включая жирную рыбу, орехи, семена и добавки, заключила врач.