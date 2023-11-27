Диетолог назвала самый опасный бутерброд

Диетолог Круглова назвала самый опасный бутерброд
Многие любят перекусывать бутербродами. Но если в составе этого блюда хлеб с колбасой, то никакой пользы от него человек не получит. Подробнее об этом «ФедералПресс» рассказала диетолог Наталья Круглова.
«Бутерброды с колбасой – плохой перекус. Во-первых, потому что в колбасных изделиях много соли. Во-вторых, в них высокое содержание насыщенных жиров. Если посмотреть на количество белков, жиров и углеводов в таком продукте, то жиров будет больше, чем белка. На постоянной основе бутерброды с колбасой точно потреблять не стоит, только в каких-то разовых ситуациях», – сказала врач.
Наталья Круглова добавила, что в колбасах также содержится много усилителей вкуса. Этим добавки стимулируют аппетит. То есть после перекуса таким бутербродом захочется есть еще больше, несмотря на полученные калории. Ранее «ФедералПресс» рассказывал о том, почему не стоит есть сладкие хлопья на завтрак. Фото: unsplash.com