Диетолог назвала самый опасный бутерброд

«Бутерброды с колбасой – плохой перекус. Во-первых, потому что в колбасных изделиях много соли. Во-вторых, в них высокое содержание насыщенных жиров. Если посмотреть на количество белков, жиров и углеводов в таком продукте, то жиров будет больше, чем белка. На постоянной основе бутерброды с колбасой точно потреблять не стоит, только в каких-то разовых ситуациях», – сказала врач.