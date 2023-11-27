Врачи назвали топ-3 традиций японской кухни, обеспечивающих долголетие

Продолжительность жизни в Японии - одна из самых высоких в мире, страна входит в "клуб 80-летних", поскольку в среднем японцы живут около 82 лет. Один из факторов, способствующих долголетию, - правильная еда. Накануне Дня Васёку (Дня японской кухни), который отмечался в прошедшие выходные, эксперты телеканала "Доктор" напомнили о самых полезных пищевых привычках японских семей. Перенять их не сложно и нам.

© Российская Газета

1. Водоросли

Видео дня

Японцы едят морскую капусту и другие водоросли в роллах, суши, супах и даже - в высушенном виде - вместо чипсов. Все это - богатейшие йодом продукты (и другими полезными микроэлементами, кстати, тоже). "Эту привычку перенять точно стоит - недостаток йода в организме у каждого второго россиянина", - поясняют авторы канала. Кстати, российская морская капуста, как и восточная "чука" - остаются доступными и дешевыми продуктами.

2. Десерты без сахара

Японские "вкусности" могут даже не сразу показаться вам десертами - они совсем не сладкие, потому что добавленного сахара в них нет, лишь натуральная сладость сезонных фруктов. А если в них использована мука, то обычно рисовая. Такое сочетание защитит от лишних сантиметров в талии (японцы - одна из самых стройных наций в мире), понизит уровень холестерина и риск сердечно-сосудистых заболеваний.

3. Прием пищи - это ритуал

Для японцев обед с друзьями второпях сродни оскорблению. Здесь принято есть в один прием пищи много блюд, но маленькими порциями, расслабляться, делиться новостями. Для японцев еда - вид отдыха, и главное здесь - вовсе не количество съеденного. Когда вы едите медленно, вы сводите к минимуму риск переедания и утоляете свой гедонистический голод (получаете максимальное удовольствие, а на биохимическом уровне - организм вырабатывает полезные гормоны). И в результате поправиться вам не грозит.