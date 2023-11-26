Психолог объяснила, к каким проблемам приводит недосып

Психолог Ирина Мансурова сообщила, что проблемы со сном ведут к стрессу и другим негативным последствиям.

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«Когда нарушен сон, вырабатывается гормон стресса – кортизол. Начинается хаос выработки гормонов голода и насыщения. То есть если мы не выспались, появляется тревога», – заявила Мансурова.

Когда человек начинает заедать тревогу, может появиться лишний вес и чувство вины, которое приводит к еще большему стрессу и заеданию.

В случаях, когда идет нарушение сна, лучший вариант – обратиться к сомнологу, который даст рекомендации и отправит к психологу и психотерапевту, сообщает «Говорит Москва».