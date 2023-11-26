Как безопасно принять ледяную ванну, рассказали эксперты

В мире набирают популярность ледяные ванны. Эксперты рассказали, полезны ли они, а также как создать безопасное погружение дома.

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Ледяные ванны имеют несколько преимуществ. При правильной технике такие процедуры поддерживает иммунную систему, улучшает кровообращение, уменьшают воспаление и болезненность мышц, снижают уровень стресса и улучшают настроение.

Бренна Райан из компании Victorian Plumbing поделилась пятью простыми советами, как безопасно приготовить ледяную ванну дома:

наполните ванну холодной водой;

добавляйте лёд до тех пор, пока температура воды не будет между 10 и 15 градусами;

встаньте в ледяную ванну и медленно погрузите тело по шею или, если хотите, опустите в воду голову;

оставайтесь в ледяной ванне 2-3 минуты или пока не почувствуете дискомфорт;

после принятия ледяной ванны быстро вытритесь и наденьте тёплую одежду.

Принимая ледяные ванны дома, начинайте медленно и проводите процедуру более нескольких минут за раз. Если вы почувствуете головокружение или тошноту, немедленно выйдите из ванны.