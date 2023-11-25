Звезда шоу "Дом-2" Кохно рассказала о борьбе с анорексией

Экс-участница реалити-шоу "Дом-2", блогерша Мария Кохно рассказала о своей борьбе с анорексией. Ее цитирует "Пятый канал".
По словам Кохно, экстремальное похудение едва не стоило ей жизни.
"Мой вес был 26 килограммов. Сейчас я помогаю девочкам по всему миру, которые болеют анорексией и булимией. Поэтому я не могу пропагандировать худобу, да и самая сейчас, собственно говоря, набрала вес", — поделилась Кохно.
Сейчас девушка хочет прививать женщинам здоровое отношение к своему телу.
"Весы я выкинула давно из дома. По возможности — правильное питание и спорт, но изнурять себя диетами не стоит, потому что последствия потом катастрофические для организма, просто катастрофические", — заключила Кохно.
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