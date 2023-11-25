Звезда шоу "Дом-2" Кохно рассказала о борьбе с анорексией

"Мой вес был 26 килограммов. Сейчас я помогаю девочкам по всему миру, которые болеют анорексией и булимией. Поэтому я не могу пропагандировать худобу, да и самая сейчас, собственно говоря, набрала вес", — поделилась Кохно.