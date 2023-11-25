Врач Мясников назвал овощ, способный снизить риск развития рака

Свекла способна снизить риск развития онкологии. А также она увеличивает уровень железа в организме, помогает сбросить лишний вес, улучшает работоспособность сердца, благодаря содержащемуся в ней бетаину. Об этом сказал врач и телеведущий Александр Мясников.

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"Клинические исследования показали, что бетаин способствует увеличению физической силы, росту мышечной массы и снижению жировых запасов. Также на основе бетаина производят лекарства для улучшения физической формы", - пояснил он в эфире телеканала "Россия 1".

При этом употреблять свеклу рекомендуется сырой - в салатах и иных холодных блюдах. При термической обработке часть полезных свойств может потеряться.