Чем полезна хурма и сколько можно ее съесть
Яркие и сладкие плоды хурмы — один из вкусных символов поздней осени и начала зимы. Впрочем, некоторые избегают этих плодов из-за того, что в них много простых углеводов, которые вроде как не полезны для фигуры.
Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, сколько хурмы можно съесть без вреда для здоровья.
Средняя норма для здорового человека — 2–3 небольших плода хурмы в день. Это считается умеренным количеством, которое не вызовет каких-то проблем со здоровьем, отметила диетолог.
По её словам, в хурме и правда много простых углеводов. Однако ещё в ней присутствуют пищевые волокна и вода, так что, если не объедаться хурмой, можно не переживать за здоровье.
Более того, в хурме полно всяких полезностей, а именно:
- бета-каротин — провитамин А,
- витамин С,
- витамин В7,
- калий,
- хром,
- железо,
- йод,
- марганец.
Хотя, как у любого продукта, у хурмы тоже есть противопоказания. Её стоит ограничивать людям, страдающим сахарным диабетом и аллергией.
Не следует включать хурму в рацион пациентам с заболеваниями пищеварительного тракта в стадии обострения, посоветовала Круглова в интервью радио Sputnik.