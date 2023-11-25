Чем полезна хурма и сколько можно ее съесть

Яркие и сладкие плоды хурмы — один из вкусных символов поздней осени и начала зимы. Впрочем, некоторые избегают этих плодов из-за того, что в них много простых углеводов, которые вроде как не полезны для фигуры.

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Врач-диетолог Наталья Круглова объяснила, сколько хурмы можно съесть без вреда для здоровья.

Средняя норма для здорового человека — 2–3 небольших плода хурмы в день. Это считается умеренным количеством, которое не вызовет каких-то проблем со здоровьем, отметила диетолог.

По её словам, в хурме и правда много простых углеводов. Однако ещё в ней присутствуют пищевые волокна и вода, так что, если не объедаться хурмой, можно не переживать за здоровье.

Более того, в хурме полно всяких полезностей, а именно:

бета-каротин — провитамин А,

витамин С,

витамин В7,

калий,

хром,

железо,

йод,

марганец.

Хотя, как у любого продукта, у хурмы тоже есть противопоказания. Её стоит ограничивать людям, страдающим сахарным диабетом и аллергией.