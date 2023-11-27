Диетолог рассказала, чем заменить хлеб в рационе

Хлеб едят почти во всех странах мира. Диетолог Ольга Редина рассказала, можно ли чем-то заменить этот продукт в рационе, сообщает «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, хлеб содержит углеводы, клетчатку, витамины и минералы. Эти вещества способствуют долгому насыщению и нормализуют пищеварение. Также хлеб богат витаминами группы B, необходимые для нормальной работы нервной системы и головного мозга, а также функционирования кровеносной системы организма.

При этом некоторым людям хлеб может нанести вред, отметила диетолог. Так, хлеб не стоит есть людям с сахарным диабетом, непереносимостью глютена и аллергией на пшеницу.

По мнению специалиста, при желании хлеб можно полностью исключить из рациона, перейдя на другие источники углеводов и питательных веществ: например, зерновые каши, овощи, фрукты или орехи.