Как метеозависимым пережить «барическое дно»

В Москве 24 ноября был зафиксирован рекордно низкий показатель атмосферного давления за всю историю наблюдений. На метеостанции ВДНХ синоптики сообщили о 718 миллиметрах ртутного столба. Это значение на 30 единиц ниже установленной нормы. По словам врача, страдающие гипертонией чаще других ощущают взаимосвязь между атмосферным и артериальным давлениями. Ашихмин также подчеркнул, что при возникновении у пациентов таких проблем не стоит самостоятельно отменять лекарства, так как это может спровоцировать скачок давления. Вместо этого следует обратиться к специалисту, который подберет нужные препараты.