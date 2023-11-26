Как метеозависимым пережить «барическое дно»? Советы кардиолога
Врач-кардиолог Ярослав Ашихмин предупредил об опасности перепадов артериального давления. Специалист также дал несколько советов метеозависимым людям, сообщает «Парламентская газета».
В Москве 24 ноября был зафиксирован рекордно низкий показатель атмосферного давления за всю историю наблюдений. На метеостанции ВДНХ синоптики сообщили о 718 миллиметрах ртутного столба. Это значение на 30 единиц ниже установленной нормы. По словам врача, страдающие гипертонией чаще других ощущают взаимосвязь между атмосферным и артериальным давлениями. Ашихмин также подчеркнул, что при возникновении у пациентов таких проблем не стоит самостоятельно отменять лекарства, так как это может спровоцировать скачок давления. Вместо этого следует обратиться к специалисту, который подберет нужные препараты.
Кардиолог отметил, что в случае, если нижнее, диастолическое давление не опускается ниже 60, то нет никакой опасности для здоровья. Однако, если при этом наблюдается дискомфорт, то лучше выпить крепкий чай или кофе, увеличив потребление воды. Кроме того, неплохо помогают такие процедуры, как контрастный душ, баня, а также лечение сопутствующих заболеваний.