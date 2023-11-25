5 овощей и фруктов, полезных для зрения

К сожалению, многие люди сталкиваются с проблемами зрения уже в детском возрасте, например с близорукостью или астигматизмом. Взрослые люди и в особенности пожилые тоже часто страдают от различных заболеваний глаз. Поэтому так важно уделять достаточно внимания профилактике и заботится о своем зрении. В этом могут помочь самые простые правила, касающиеся питания, о которых мы и расскажем в нашей статье.

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Здоровое питание позволит вам сохранить остроту зрения на долгие годы. Речь же идет о пяти овощах и фруктах, которые наиболее благоприятно сказываются на состоянии глаз.

1. В первую очередь, конечно, стоит упомянуть морковь . В ней содержится бета-каротин, который преобразуется в организме в витамин А. А он, в свою очередь, является важнейшим элементом для сохранения оптимального здоровья органов зрения.

2. Но не морковью единой... Тыква – еще один овощ, богатый каротином. Кроме этого, в тыкве большое содержание витамина С, укрепляющего стенки сосудов и улучшающего кровообращение в глазах.

3. Шпинат тоже способствует поддержанию отличного здоровья глаз. В его состав входят лютеин и зеаксантин – антиоксиданты, защищающие глаза от действия свободных радикалов и предотвращающие риск развития катаракты.

4. Из фруктов необходимо отметить апельсины , ведь они являются великолепным источником аскорбиновой кислоты, которая борется с разрушающим влиянием свободных радикалов и укрепляет сосуды, тем самым, помогая поддерживать состояние зрения на должном уровне.

5. Наконец, среди ягод стоит выделить голубику , в состав которой входят антоцианы – пигменты, защищающие глаза от действия свободных радикалов и помогающих предотвратить различные серьезные заболевания глаз.