Назван оптимальный уровень физической нагрузки для пожилых

Уровень физических нагрузок может быть разным для каждого человека в отдельности, но оптимально делать хотя бы пять-шесть тысяч шагов в день, даже в пожилом возрасте, рассказал NEWS.ru кардиолог, гериатр Юрий Конев. Он посоветовал завести шагомер и ежедневно отслеживать этот показатель.

© Unsplash

Ходьба доступна всем, бег трусцой вреден для пожилых людей. Нагрузка нужна обязательно, стоит завести шагомер. В каждом возрасте свой порог, но не меньше пяти-шести тысяч шагов в день, даже для пожилых людей. В идеале 10 тысяч и более. Чем больше физическая нагрузка, связанная с ходьбой, тем лучше, — сказал Конев.

Кардиолог также рекомендовал пожилым людям наладить сон, так как в темное время суток вырабатывается мелатонин, который значительно влияет на сердечно-сосудистую систему.

Ранее Конев заявил, что продукты с высоким содержанием калия положительно влияют на работу сердца. Он пояснил, что в первую очередь речь идет о сухофруктах и картофеле. Врач отметил, что в плодах картофеля содержится много углеводов, которые также полезны для сердца.