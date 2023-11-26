Врач-терапевт назвала продукты, нормализующие давление

Согласно данным ВОЗ, гипертония – одна из самых частых проблем со здоровьем у людей, старше 30 лет.

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В интервью изданию «Кубанские новости» врач-терапевт Олег Перкушин рассказал, какие продукты помогут нормализовать уровень артериального давления.

По словам специалиста, речь, в частности, идёт о цитрусовых. Как пояснил врач положительный терапевтический эффект от употребления лимонов, апельсинов и грейпфрутов достигается благодаря большому количеству в сочной мякоти этих фруктов витамина С.

«А содержащиеся в цитрусовых флавоноиды активно стараются разжижать кровь, благодаря чему эти фрукты являются самым вкусным средством для профилактики атеросклероза», – заявил терапевт.

Ещё один суперполезный продукт в борьбе с гипертонией – свекла. Из-за аскорбиновой кислоты, содержащейся в данном корнеплоде, она является мощным антиоксидантом.

«У людей, которые хотя бы 2 раза в неделю едят свеклу, весьма эластичные стенки кровеносных сосудов, за счёт чего скачки давления не происходят», – пояснил Перкушин.

Не только быстро понизит давление, но и закрепит этот эффект на несколько часов самый обыкновенный чеснок, который ко всему прочему ещё и способствует активному выведению лишней жидкости из организма.

Для гипертоников также будет полезным кефир. При этом для эффективного снижения давления врач советует выпивать не менее одного стакана этого кисломолочного напитка.

«А если хотите вовсе забыть про повышенное давление, то возьмите за правило пить кефир ежедневно», – резюмировал Перкушин.