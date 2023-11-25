Профессор рассказал, почему зимнее солнце опасно для здоровья
Старение кожи и плохое зрение, — эти проблемы стоят на первом месте от, казалось бы, безобидного зимнего солнца. Однако врачи предупреждают, что оно не так далеко безобидно, и есть риск получить серьезные проблемы со здоровьем. Какие и чего остерегаться прежде всего – рассказал профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин в беседе с RT. Во-первых, всем нам нужно соблюдать меры предосторожности.
«Дело в том, что ультрафиолетовое излучение от солнца на 95% состоит из UVA-лучей, которые не только обеспечивают загар, но и провоцируют старение кожи и могут навредить зрению. UVA-лучи спокойно доходят до поверхности Земли даже через облака, поэтому и в пасмурную погоду, и зимой они не менее вредны», — предупредил Роман Шамин.
Кроме того, по словам медика, негативно эти лучи сказываются на состоянии глаз человека.
«Зимой особенно: из-за отражения от снега интенсивность УФ-излучения практически удваивается: чистый снег может отражать до 80% UVA-лучей. При длительном нахождении на ярком солнце может случиться ожог роговицы и сетчатки и даже временная потеря зрения», — добавил специалист.
В итоге врачи рекомендуют защищать кожу и глаза в зимнее время не менее тщательно, чем летом.
«Например, разработанное для фотохромных очков покрытие уникально и позволяет линзе менять степень затемнения в зависимости от интенсивности ультрафиолетовых лучей. Это, с одной стороны, позволяет защитить глаза, с другой — не создаёт дополнительную нагрузку на зрение», — подытожил профессор.