Профессор рассказал, почему зимнее солнце опасно для здоровья

Старение кожи и плохое зрение, — эти проблемы стоят на первом месте от, казалось бы, безобидного зимнего солнца. Однако врачи предупреждают, что оно не так далеко безобидно, и есть риск получить серьезные проблемы со здоровьем. Какие и чего остерегаться прежде всего – рассказал профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин в беседе с RT. Во-первых, всем нам нужно соблюдать меры предосторожности.