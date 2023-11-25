Рыба, орехи и чай помогают мозгу работать эффективнее
Регулярное употребление определенных продуктов могут не только оздоровить организм и насытить его энергией, но и улучшить память и внимание и избежать болезней, связанных со старением клеток головного мозга.
Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев рассказал, какие продукты нужно включить в рацион, чтобы мозг работал эффективнее. Так, эксперт советует включить в свой рацион зеленые листовые овощи: шпинат, укроп, базилик, щавель или капусту.
Зелень богата витаминами группы В, содержит много фолиевой кислоты, витамина К и бета-каротина. Витамины группы В снижают риск возникновения болезни Альцгеймера и ослабления памяти. Рыба жирных сортов является источником омега-3 жирных кислот, которые человеческий организм не способен выработать самостоятельно. Эти кислоты снижают уровень "вредного" холестерина и уровень белка бета-амилоида, который является одним из основных факторов развития болезни Альцгеймера.
Кроме того, регулярное употребление рыбы помогает организму справляться со стрессом и вырабатывать серотонин. Также рыба богата фосфором, который помогает формированию костей и зубов. Омега-З богата жирными кислотами, она содержится в орехах. Кроме того, в них много витаминов А, Е, и В, кальция, цинка, железа и йода.
Орехи помогают работе мозга и препятствуют снижению когнитивных способностей. В малине, ежевике, клюкве и землянике содержится много антоцианов, которые способствуют улучшению мыслительных функций. При этом эксперт отмечает, что пользу приносят как сырые ягоды, так и мороженые.
Повысить активность и работоспособность помогут привычные напитки – чай и кофе. Эти напитки содержат кофеин, который обладает тонизирующим действием, что положительно сказывается на умственных функциях. Кроме того, в чае содержатся и другие вещества, улучшающие мозговую активность: катехины и теанины. А справиться с вирусами в осенне-зимний период поможет квашеная капуста.