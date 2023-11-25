7 доступных продуктов, которые замедляют старение

Жить вечно благодаря сбалансированному питанию не выйдет, но поддерживать здоровье — вполне.

© Super.ru

Продукты из списка помогут сохранять молодость как можно дольше!

Видео дня

Красный перец

Исследователи считают, что красный перец способен сохранять молодость кожи. Капсантин — вещество, которое придает перцу красный цвет, — способен обратить вспять первые признаки старения: помочь коже эффективнее восстанавливаться и противостоять воздействию ультрафиолета. Исследования также показывают, что капсантин — мощное противовоспалительное средство, а некоторые эксперименты демонстрируют его противоопухолевое действие на раковые клетки. Кроме того, в перце много бета-криптоксантина, полезного каротиноида, а также витамина С, который помогает синтезировать коллаген, поддерживающий эластичность суставов.

Гранат

Масло гранатовых косточек называют мощным эликсиром молодости, поскольку в нем содержится пуниковая кислота омега-5, которая помогает бороться со свободными радикалами и предотвращает преждевременное старение. Масло семян граната также содержит изофлавоноид эквол, который помогает защитить от рака кожи. Кроме того, гранаты помогают нормализовать кровяное давление и борются с воспалениями.

Темный шоколад

Исследования показывают, что темный шоколад содержит полифенолы и флавоноиды, а антиоксидантов в нем больше, чем во многих фруктах. Если регулярно есть темный шоколад в небольших количествах, это поможет поддерживать не только молодость кожи, но и здоровье мозга! Ученые изучили индейцев куна в Центральной Америке, которые употребляют до 900 мг какао в день, и обнаружили, что, несмотря на диету с высоким содержанием соли, у них редко бывает повышенное кровяное давление — неудивительно, что у этого народа реже встречаются сердечно-сосудистые заболевания.

Авокадо

Исследователи обнаружили, что авокадо не только способствует здоровью кожи, но и замедляет последствия окислительного стресса, предотвращая повреждение нейронов и, следовательно, прогрессирование заболеваний Альцгеймера и Паркинсона. Ученые также считают, что авокадо помогает снизить вероятность сердечных приступов и сердечно-сосудистых заболеваний, улучшая здоровье сердца. А в журнале Physician and Sports Medicine утверждают, что эти фрукты могут играть жизненно важную роль в лечении остеоартрита. Какой бы ни была ваша цель, авокадо однозначно полезно.

Кресс-салат

Ежедневное употребление 80 г кресс-салата помогает уменьшить количество морщин на 39%. К такому выводу пришли исследователи из Эдинбургского университета. Их эксперимент показал, что эта сочная зелень, которую без труда можно вырастить на подоконнике, повышает уровень энергии в организме, а еще предотвращает появление пигментных пятен! Кресс–салат богат витаминами А, С, Е, фолиевой кислотой и железом, а значит, идеально подходит для борьбы с преждевременным старением.

Орехи

Знаете ли вы, что ученые выявили связь между употреблением орехов и долголетием? Исследование, в ходе которого были проанализированы данные более 100 тысяч человек, показало, что вне зависимости от типа орехов (грецкие, кешью, арахис, фундук и т. д.) смертность от всех причин у тех, кто их ест, снижается на 20%. Риск смертности от сердечного приступа снижается на 29%, а от рака — на 11%. Кроме того, если вас беспокоит дряблость кожи, орехи снова придут на помощь.

Брокколи