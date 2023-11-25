Гинеколог назвала главные факторы появления анемии

— При недостатке железа организм сначала восполняет его из запасов в депо печени, что никак не отражается на самочувствии и показателях гемоглобина <...> Однако, как только эти запасы железа будут израсходованы, появятся неприятные симптомы: быстрая утомляемость, беспричинная слабость, головокружение, — указала она.