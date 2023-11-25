Гинеколог назвала главные факторы появления анемии

Гинеколог Зубрицкая назвала главные факторы появления анемии
Контроль за количеством железа в организме человека имеет большое значение для здоровья и хорошего самочувствия. Об этом заявила врач — акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики, нутрициолог НМХЦ имени Пирогова, эксперт компании Solgar Анастасия Зубрицкая.
— При недостатке железа организм сначала восполняет его из запасов в депо печени, что никак не отражается на самочувствии и показателях гемоглобина <...> Однако, как только эти запасы железа будут израсходованы, появятся неприятные симптомы: быстрая утомляемость, беспричинная слабость, головокружение, — указала она.
Гинеколог отметила, что особенно пристально нужно наблюдать за уровнем железа в организме донорам крови и вегетарианцам. По мнению врача, особое значение играет также рацион, поскольку при неправильном питании возникает риск появления проблем, связанных с истощением запасов железа, передает «Газета.ru».
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