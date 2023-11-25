Врач Тимощенко: пережить магнитную бурю поможет здоровый сон

Здоровый сон, контрастный душ и отказ от алкоголя помогут легче перенести магнитную бурю. Об этом сообщила терапевт Анастасия Тимощенко.

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«Постарайтесь выспаться, ведь хороший продолжительный сон — не менее 7-9 часов — позволит легче перенести перепады давления», — заявила Тимощенко в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Терапевт отметила, что стоит отложить физические и умственные нагрузки, и посоветовала больше времени проводить на свежем воздухе.

По словам Тимощенко, для тренировки сосудов нужно использовать контрастный душ. Она порекомендовала начинать постепенно, если ранее человек не пробовал его.

Терапевт призвала не пить алкоголь во время магнитных бурь. В плане питания стоит уделить внимание легким блюдам в небольших порциях.

Тимощенко отметила, что чувствительнее всего магнитные бури воспринимают гипертоники и гипотоники. Она посоветовала отказаться от соли и лишней жидкости. По ее словам, гипертоникам после консультации с врачом стоит скорректировать антигипертензивную терапию.