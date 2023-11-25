Сливочное масло и тесто можно заморозить повторно

Этим продуктам не страшно то, что их положат в тепло, а потом снова уберут в зимние условия. Теоретически сделать то же самое можно и с другой едой, но не исключено, что она потеряет свои качества. Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач-гастроэнтеролог «Инвитро-Приволжье» Наталья Морозова.

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По словам врача, повторно спокойно можно замораживать сало, тесто, сливочное масло, сыровяленые и копчёные продукты. А для того чтобы получше сохранился вкус, предварительно уберите их в вакуумную упаковку.

Опасно отправлять на второй круг заморозки продукты, в которых содержится вода. Это рыба, курица, мясо, овощи, фрукты и зелень. Их рекомендуют убирать в морозилку лишь однажды и не забывать, что срок хранения не бесконечен.