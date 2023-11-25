Гастроэнтеролог Морозова: сливочное масло и тесто можно заморозить повторно
Этим продуктам не страшно то, что их положат в тепло, а потом снова уберут в зимние условия. Теоретически сделать то же самое можно и с другой едой, но не исключено, что она потеряет свои качества. Об этом «Доктору Питеру» рассказала врач-гастроэнтеролог «Инвитро-Приволжье» Наталья Морозова.
По словам врача, повторно спокойно можно замораживать сало, тесто, сливочное масло, сыровяленые и копчёные продукты. А для того чтобы получше сохранился вкус, предварительно уберите их в вакуумную упаковку.
Опасно отправлять на второй круг заморозки продукты, в которых содержится вода. Это рыба, курица, мясо, овощи, фрукты и зелень. Их рекомендуют убирать в морозилку лишь однажды и не забывать, что срок хранения не бесконечен.
По словам Морозовой, большинство фруктов и овощей должно пролежать там не больше года, постная рыба — до восьми месяцев, а жирная — до четырёх. Мясо, такое как говядина, свинина, телятина и баранина, нужно держать при температуре от –18 до –20 не дольше чем полгода.