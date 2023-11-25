Сомнолог Холл посоветовала точечный массаж от бессонницы

Одна из самых частых причин, почему мы не можем уснуть, — высокий уровень кортизола. Вообще-то это важный гормон — он защищает нас от стресса. Увы, если стресса много, то и кортизол тоже будет повышен. Так и начинается бессонница.

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Врач-сомнолог Кэтрин Холл назвала простой лайфхак, который поможет быстро уснуть, если вы перенервничали.

Как быстро уснуть ночью

Когда кортизола много, важно расслабиться, чтобы на смену ему пришёл гормон сна мелатонин. В этом здорово помогает успокаивающий массаж. Не переживайте: бежать в пижаме в ближайший массажный салон не придётся. Массаж для снижения уровня кортизола можно сделать самостоятельно. Делается он так: в течение 2–3 минут перед сном растирайте внутреннюю часть запястья, рассказала Холл.

Вот как это работает: на внутренней стороне запястья находится одна из точек, воздействие на которую помогает облегчить боль и стресс. Более того, уделяя внимание этому чувствительному месту на теле, вы можете улучшить общее самочувствие, отметила врач, слова которой привёл таблоид The Mirror.

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