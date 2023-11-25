Врачи назвали лучшую русскую закуску, способную очистить организм

Врачи рассказали о пользе закуски, которая традиционна появляется на столах в России в холодное время года. По словам специалистов, для крепкого иммунитета рекомендуется в качестве гарнира выбирать квашеную капусту.

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"В процессе квашения бактерии превращают сахара, содержащиеся в овоще, в молочную кислоту. Такое преобразование делает квашеную капусту полезной для диабетиков", - передает здоровое-питание.рф со ссылкой на специалистов.

Полезна и сама молочная кислота, так как она нужным образом воздействует на микроорганизмы в кишечнике, подавляя рост вредных из них и выводя токсины.

Кроме того, пикантная закуска может снизить риск развития заболеваний сердца за счет того, что помогает снизить уровень "плохого" холестерина.

"Главное свойство, которое как никогда актуально в зимний период - квашеная капуста укрепляет иммунитет, поскольку богата витамином С", - подчеркнули специалисты.

Ранее доктор медицинских наук, эндокринолог, старший научный сотрудник МГУ им. Ломоносова Зухра Павлова отметила, что, добавляя в рацион квашеную капусту и другие ферментированные продукты, человек предотвращает многие болезни, в том числе онкологические.