ЕASD: ученые нашли полезную замену яйцам на завтрак
Исследователи из Германии назвали полезную замену яйцам на завтрак. Эксперты провели исследование и установили, что альтернативой привычному продукту станут орехи, передает EASD.
В период опыта исследователи разделили добровольцев на две группы. В первой группе мясо заменили на цельнозерновые продукты, а яйца — на орехи. Вместо сливочного масла добровольцам предложили оливковое масло. Вторая команда участников придерживалась своего обычного рациона питания.
В итоге, замена мяса на цельнозерновые продукты уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Такой итог был и после отказа от сливочного масла. При этом отказ от яиц сокращает риск развития болезней сердца, а еще диабета второго типа.
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