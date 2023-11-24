ЕASD: ученые нашли полезную замену яйцам на завтрак

В итоге, замена мяса на цельнозерновые продукты уменьшает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Такой итог был и после отказа от сливочного масла. При этом отказ от яиц сокращает риск развития болезней сердца, а еще диабета второго типа.