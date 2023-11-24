Как увеличить рост и стать выше: советы и упражнения

Редко встречаются такие люди, которые абсолютно довольны собой. Кому-то не нравится нос, другой стесняется своих ушей, ну а третий мечтает стать хотя ы немного выше и думает о том, как увеличить свой рост.

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«Рамблер» рассказывает, можно ли увеличить рост с помощью упражнений и что делать, чтобы с возрастом не стать ниже.

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Почему люди стремятся казаться выше

Люди хотят быть выше по разным причинам. В некоторых профессиях высокий рост может быть преимуществом, например, в баскетболе или модельном бизнесе. Высокий рост ассоциируется с лидерством, уверенностью в себе и привлекательностью. Причем иногда недовольство собой может перерастать в комплексы, человек страдает от низкой самооценки и не может принять себя. В этом случае стоит обратиться за помощью к психологу.

Можно ли увеличить рост с помощью упражнений

Увеличение роста с помощью упражнений возможно только в том случае, если человек продолжает расти. Этот период приходится на детство и юность и как правило к 18-20 годам завершается. В этом случае упражнения могут помочь правильному развитию опорно-двигательного аппарата и росту костной ткани. В любом возрасте полезны упражнения, улучшающие осанку, что позволит человеку выглядеть выше и более уверенно. Также всегда можно использовать различные методы оптического увеличения роста, например, выбирать правильную одежду и обувь, правильно подбирать прическу и аксессуары.

Какие существуют упражнения для увеличения роста

Существует множество упражнений, которые могут помочь улучшить осанку и выглядеть более высоким.

Растяжка позвоночника. Лежа на спине, поднимите ноги и попытайтесь дотянуться до них руками. Держите позу на несколько секунд, затем медленно опустите ноги на пол. Ягодичный мостик. Лежа на спине, согните колени и поставьте стопы на пол. Поднимите таз вверх, держа позу на несколько секунд, затем медленно опустите таз на пол. Растяжка грудной клетки: стоя лицом к стене, поставьте руки на стену на уровне плечей и медленно отойдите от стены, пока не почувствуете растяжение в грудной клетке. Стульчик. Стоя прямо, согните колени и опуститесь вниз, как будто садитесь на стул. Держите позу на несколько секунд, затем медленно поднимитесь вверх. Планка. Примите упор лежа, опираться можно на ладони или на предплечья, при этом в локтях должны быть угол 90 градусов. Удерживайте положение несколько секунд. Йога. В йоге много асан, которые помогают улучшить осанку, избавиться от зажимов в мышцах, например, «гора», «дерево», «треугольник» и другие. Вис на турнике. Благодаря этому упражнению позвоночник выпрямляется, если регулярно висеть на турнике, можно стать выше на 1-2 сантиметра.

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Почему с возрастом люди становятся ниже

С возрастом у людей происходят изменения в костной ткани, связанные с естественным старением организма. Кости становятся менее плотными и гибкими, что приводит к сокращению объема костной ткани. Кроме того, мышечная ткань также теряет свою эластичность и силу, что может привести к изменению осанки и уменьшению роста. Некоторые заболевания, такие как остеопороз, могут усугубить эти изменения и привести к более значительному уменьшению роста.

Что делать, чтобы не терять костную ткань с возрастом

Для того чтобы сохранить костную ткань с возрастом, необходимо: