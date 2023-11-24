Нутрициолог объяснила, чем опасна овсянка во время простуды

Почему овсяную кашу не стоит включать в рацион тем, кто простудился, рассказала нутрициолог Жанна Тиханычева Москве 24.

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По словам специалиста, овсянка может усугубить состояние при простуде, поскольку считается слизеобразующим продуктом. Исключить из рациона овсяные хлопья Жанна Тиханычева советует при насморке, простуде, влажном кашле.

Также нутрициолог предупредила тех, кто любит есть овсянку каждый день. Эксперт объясняет, что питание должно быть разнообразным, поскольку организму нужны различные витамины и минералы.

Предпочтение отдавать стоит хлопьям, которые требуют варки.

"Каша из хлопьев быстрого приготовления с молоком и сахаром имеет высокий гликемический индекс, провоцирует резкий подъем глюкозы, гормона инсулина и приводит к высокой нагрузке на поджелудочную железу", – предостерегает Жанна Тихханычева.