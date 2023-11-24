Врач рассказала, как пережить «барическое дно»

В эту пятницу в Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление. Показатели опустились до отметки 718 мм ртутного столба. Такое резкое падение принято называть «барическим дном», и пережить это явление метеозависимым людям бывает непросто. О том, как поддержать организм в периоды резких колебаний атмосферного давления, MIR24.TV рассказала заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова.

Врач рассказала, как пережить «барическое дно»
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«В эти дни стоит очень низкое атмосферное давление. Такая погода, конечно же, плохо влияет на метеозависимых людей. А особенно на тех, у кого и так постоянно низкое давление или есть какие-либо проблемы с дыхательными функциями, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями», – отмечает специалист.

«В такие периоды важно пить как можно больше воды и не употреблять в пищу жирное. Рекомендую следить не только за питанием, но и за режимом сна. Спать я советую примерно 8-9 часов, а ложиться пораньше», – подчеркивает врач.

«Во время резких перепадов давления у людей также обостряются и хронические заболевания. Поэтому в этот период очень важно соблюдать все предписания лечащего врача, если они есть. Если человек находится в стационаре, понятно, что он под круглосуточным наблюдением специалистов. Но если вы дома или на работе, очень важно принимать те препараты, которые вам назначил врач», – напомнила Ольга Шарапова.