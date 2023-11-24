Врач рассказала, как пережить «барическое дно»

«Во время резких перепадов давления у людей также обостряются и хронические заболевания. Поэтому в этот период очень важно соблюдать все предписания лечащего врача, если они есть. Если человек находится в стационаре, понятно, что он под круглосуточным наблюдением специалистов. Но если вы дома или на работе, очень важно принимать те препараты, которые вам назначил врач», – напомнила Ольга Шарапова.