Врач рассказала, как пережить «барическое дно»
В эту пятницу в Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление. Показатели опустились до отметки 718 мм ртутного столба. Такое резкое падение принято называть «барическим дном», и пережить это явление метеозависимым людям бывает непросто. О том, как поддержать организм в периоды резких колебаний атмосферного давления, MIR24.TV рассказала заслуженный врач России, профессор, главный врач ГКБ им. В.В. Виноградова Ольга Шарапова.
«В эти дни стоит очень низкое атмосферное давление. Такая погода, конечно же, плохо влияет на метеозависимых людей. А особенно на тех, у кого и так постоянно низкое давление или есть какие-либо проблемы с дыхательными функциями, а также сердечно-сосудистыми заболеваниями», – отмечает специалист.
«В такие периоды важно пить как можно больше воды и не употреблять в пищу жирное. Рекомендую следить не только за питанием, но и за режимом сна. Спать я советую примерно 8-9 часов, а ложиться пораньше», – подчеркивает врач.
«Во время резких перепадов давления у людей также обостряются и хронические заболевания. Поэтому в этот период очень важно соблюдать все предписания лечащего врача, если они есть. Если человек находится в стационаре, понятно, что он под круглосуточным наблюдением специалистов. Но если вы дома или на работе, очень важно принимать те препараты, которые вам назначил врач», – напомнила Ольга Шарапова.