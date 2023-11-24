Врач предупредил о неожиданной опасности колбасы и бекона
Обработанное мясо в рационе человека повышает риск развития опасных заболеваний, предупредил хирург-уролог, андролог, онкоуролог Марк Гадзиян. О неожиданной опасности такого мяса он рассказал в своем Telegram-канале.
Врач сослался на исследования ученых из Университета Лидса, показавшие, что употребление всего 25 граммов обработанного мяса в день повышает риск развития деменции на 44 процента.
«Следовательно, сэндвичи с беконом, колбасой и салями теперь уже не кажутся специалистам таким уж безобидным завтраком. Мясо и раньше связывали с повышенным риском старения, но предыдущие исследования не могли определить, какие виды этого продукта наиболее опасны».
При этом, продолжил Гадзиян, 50 граммов богатого белком необработанного и постного красного мяса — говядины, телятины или баранины — наоборот, снижают вероятность развития слабоумия на 19 процентов.