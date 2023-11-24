Врач предупредил о неожиданной опасности колбасы и бекона

«Следовательно, сэндвичи с беконом, колбасой и салями теперь уже не кажутся специалистам таким уж безобидным завтраком. Мясо и раньше связывали с повышенным риском старения, но предыдущие исследования не могли определить, какие виды этого продукта наиболее опасны».