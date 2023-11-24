Диетолог Гридина рассказала о пользе тыквы в холодный сезон

«Среди овощей можно выделить тыкву, которая содержит бета-каротин, витамины А, С и Е, группу В, а также редкий витамин К, положительно влияющий на кровь. Тыква — углеводистый овощ, схожий с картофелем, она может храниться достаточно долгое время», — заявила Гридина в беседе с Life.ru.