Хирург объяснил, как безвредно отогреть замерзшие руки и ноги

"Натрите конечности кремом или маслом и легкими движениями их массируйте. Вместо кофе лучше выпить чашку зеленого чая или хотя бы подержать ее, так как расширяются сосуды. После проведения этих процедур можно и в ванну/душ. Но температура не более 40 градусов. Подуть на руки или подержать их над источником тепла (радиатор, камин) также помогут в нагревании", — подчеркнул хирург.