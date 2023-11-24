Диета Магги: плюсы и минусы, результаты, меню

Диета Магги или, как ее еще называют, яичная диета предполагает, что за четыре недели строгого соблюдения протокола питания человек похудеет на 10–20 килограммов. «Лента.ру» вместе с нутрициологом и специалистом по здоровому питанию Натальей Барсюковой разбиралась, в чем принцип работы этой диеты, кому она подойдет, а кому может навредить.

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Происхождение названия диеты

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Диета Магги не имеет никакого отношения к брикетированным кубикам для бульона. Великобритании Маргарет Тэтчер.

Когда «железная леди» только готовилась занять пост премьер-министра, она якобы получила индивидуальный план питания от специалистов американского медицинского центра Mayo Clinic. Основу строгой, но эффективной диеты составляли вареные яйца и свежий грейпфрут.

Правда ли это, или бурная фантазия поклонников Маргарет Тэтчер, мы уже не узнаем. Но даже если этот план питания действительно существовал, то все ингредиенты и размер порций были подобраны лично для премьер-министра с учетом индивидуальных особенной ее организма. Поэтому стоит хорошо подумать и проконсультироваться со своим врачом, прежде чем применять диету Магги на себе.

Суть диеты Магги

Каждый, кто хочет избавиться от лишних килограммов, пытается найти доступный, но в то же время эффективный метод похудения. Среди популярных вариантов хорошие результаты приписываются диете Магги. Но что это за диета и в чем ее преимущества?

Диета Магги, или, как ее еще называют, яичная диета — это разновидность белковой диеты. Она имеет очень строгий протокол питания, в котором основной упор делается на яйца, рыбу, мясо и птицу с некоторым количеством фруктов и овощей. Среди фруктов рекомендуется особое внимание обратить на грейпфрут. По данным некоторых исследований, он снижает уровень инсулина и способствует похудению.

Продолжительность диеты Магги — четыре недели. Результат, которого можно добиться за это время, — похудение на 10–20 килограммов

Механизм. Считается, что диета основана на физиологических и биохимических процессах в организме. Компоненты подобраны таким образом, чтобы организм начал самостоятельно сжигать накопленные жиры с помощью активных химических процессов. Эффективность такого подхода научно не доказана.

Приемы пищи. Важным правилом считается строгое соблюдение распорядка — питаться необходимо три раза в день, причем завтрак, обед и ужин должны каждый день происходить в одно и то же время. Также запрещается менять местами приемы пищи и заменять один продукт другим, даже аналогичным.

Напитки. Согласно диете Магги, ежедневно необходимо выпивать не менее двух литров чистой воды (современные исследования показывают, что это стереотип — пить воды нужно столько, сколько хочется). Допустимы кофе и чай без сахара и молока. Употреблять алкоголь также запрещено, исключение составляет виски в те приемы пищи, в которых присутствует мясо.

Почти полный отказ от жиров и углеводов. Это одна из основных задач диеты — про масло, майонез и другие соусы придется забыть.

"Выбирая белковую диету, человек должен учитывать множество факторов. Для переваривания белка в организме должен хорошо вырабатываться желудочный сок. Для усвоения белка необходим хороший желчеотток, а для его расщепления важна правильная работа поджелудочной железы, которая будет вырабатывать необходимое количество ферментов", — говорит Наталья Барсюкова, нутрициолог и консультант по здоровому питанию

В разговоре с «Лентой.ру» специалист подчеркнула, что употребление углеводной пищи провоцирует выброс инсулина, а он задерживает жидкость в организме. Поэтому все высокобелковые диеты рассчитаны на то, что человек убирает углеводы из рациона и за счет этого «сливает» из организма лишнюю воду. Это всегда заметно как визуально, так и по цифрам на весах. Однако следует помнить, что в связи с потерей жидкости человек может получить и потерю электролитов.

Меню на четыре недели

Первая неделя диеты Магги

Завтраки на протяжении всей первой недели одинаковы, они состоят из одного-двух вареных яиц и половинки грейпфрута или апельсина. Обед и ужин готовятся по схеме, предложенной ниже. Если в меню не указано рекомендуемое количество продукта (например, фрукты, овощи, мясо, рыба и морепродукты и так далее), то его можно употреблять без ограничений.

Понедельник

Обед — фрукты одного вида (яблоки, арбуз, дыня, груши, абрикосы, апельсины) в неограниченном количестве. Ужин — нежирное отварное мясо кусочками или в виде фарша (кроме баранины).

Вторник

Обед — отварная курица без кожи. Ужин — два вареных яйца, овощной салат (помидоры, огурцы, морковь, перец), один тост, один апельсин или грейпфрут.

Среда

Обед — обезжиренный сыр, свежие помидоры, один тост. Ужин — отварное мясо.

Четверг

Обед — любой вид фруктов на выбор (количество фруктов одного вида не ограничено). Ужин — отварное мясо с салатом из помидоров и огурцов.

Пятница

Обед — два вареных яйца и отварные овощи (морковь, фасоль, кабачки, зеленый горошек). Ужин — отварная рыба, салат из помидоров и огурцов, один апельсин или грейпфрут.

Суббота

Обед — фрукты одного вида на выбор. Ужин — нежирное отварное мясо и салат из моркови и огурца.

Воскресенье

Обед — отварная курица без кожи, отварные овощи, свежие помидоры, один апельсин или грейпфрут. Ужин — отварные овощи.

Вторая неделя

Завтраки на протяжении второй недели диеты Магги аналогичны завтракам первой недели: одно-два вареных яйца и половинка грейпфрута или апельсина.

Понедельник

Обед — отварное мясо и салат. Ужин — два яйца, салат, один грейпфрут или апельсин.

Вторник

Обед — отварное мясо и салат из помидоров и огурцов. Ужин — два яйца, один грейпфрут или апельсин.

Среда

Обед — отварное мясо с огурцами. Ужин — два яйца, один грейпфрут или апельсин.

Четверг

Обед — два вареных яйца, отварные овощи и нежирный сыр. Ужин — два вареных яйца.

Пятница

Обед — отварная рыба. Ужин — два вареных яйца.

Суббота

Обед — нежирное вареное или жареное мясо, помидоры, один апельсин или грейпфрут. Ужин — салат из разных фруктов (персики, апельсины, яблоки, киви, дыни, ананасы, мандарины).

Воскресенье

Обед — отварная курица без кожи, отварные овощи, свежие помидоры, один грейпфрут или апельсин. Ужин — отварная курица, отварные овощи, свежие помидоры, один апельсин или грейпфрут.

Третья неделя

Третья неделя диеты Магги — одна из самых тяжелых, так как почти не включает в себя мясо и рыбу.

Понедельник

Фруктовый день. В течение дня можно есть любые низкокалорийные фрукты в неограниченном количестве. Исключение: манго, бананы, виноград, инжир, финики.

Вторник

Овощной день. Разрешается употреблять любые овощи (кроме картофеля) в свежем или отварном виде. Рекомендуется готовить на пару, так как при минимальной термической обработке сохраняется наибольшее количество полезных веществ.

Среда

Фруктово-овощное меню. Можно сочетать низкокалорийные фрукты и вареные овощи.

Четверг

Отварные овощи, салат из капусты и отварная рыба.

Пятница

Отварные овощи, отварная куриная грудка или нежирное мясо (любое, кроме баранины).

Суббота и воскресенье

Фруктовая монодиета. В течение дня можно есть только один вид фруктов, например, абрикосы, персики, яблоки, груши, грейпфруты, киви, ананасы и так далее. Выбранный фрукт можно есть в неограниченном количестве и в любое время.

Третья неделя этой диеты очевидно призвана разгрузить организм после белковой нагрузки. В целом человек действительно может ощущать себя легче на этом этапе, однако важно отметить, что фрукты в большом количестве не являются безопасным для человека продуктом. Фруктоза усваивается только в печени, а это значит, что когда мы едим много фруктов, нагрузка на печень кратно возрастает. Если печень изначально работает не очень хорошо, то нагружать ее таким количеством фруктозы точно будет небезопасно Наталья Барсюкова нутрициолог и консультант по здоровому питанию

Четвертая неделя

У четвертой недели диеты Магги есть отличительная особенность. Меню состоит из рекомендуемого набора продуктов, которые можно распределить в течение дня по собственному усмотрению. Единственное правило — придерживаться протокола, не добавляя ничего лишнего. Итак, меню на каждый день.

Понедельник

Четыре куска отварного мяса или четвертинка вареной курицы; одна банка тунца без масла; четыре помидора; четыре огурца; один тост; один грейпфрут или апельсин.

Вторник

200 граммов отварного мяса; три помидора; четыре огурца; один тост; любой фрукт на выбор — яблоко, апельсин, груша, грейпфрут или долька дыни.

Среда

Одна столовая ложка творога; нежирный белый сыр; два помидора; два огурца; отварные овощи; один тост; один грейпфрут или апельсин.

Четверг

Половина отварной курицы; один огурец; один тост; три помидора; один грейпфрут или апельсин.

Пятница

Два вареных яйца; три помидора; салат; один грейпфрут или апельсин.

Суббота

Две отварные куриные грудки; два помидора; два огурца; простокваша; 125 граммов творога или брынзы; один грейпфрут или апельсин.

Воскресенье

Одна банка тунца (можно промыть водой); две чайные ложки творога; два огурца; два помидора; один тост; отварные овощи; один грейпфрут или апельсин.

Выходить из диеты нужно постепенно, иначе все потерянные килограммы сразу же вернутся обратно. Каждый день добавляйте в свой рацион по одному продукту, начните с круп в качестве источника углеводов. Такие продукты, как сахар, макаронные изделия и картофель, лучше вводить в последнюю очередь и в минимальных количествах.

Кому подойдет диета Магги, а кому лучше ее избегать?

Для большинства здоровых людей диета с высоким содержанием белка может быть безвредной, если соблюдать ее в течение короткого времени. Такие диеты могут помочь сбросить избыточный вес, не лишая человека чувства сытости в течение дня.

Однако если соблюдать высокобелковую диету в течение длительного времени, может возникнуть множество проблем со здоровьем. Некоторые из таких диет ограничивают углеводы настолько, что организм перестает получать достаточное количество питательных веществ и клетчатки. Это может вызвать такие неприятные симптомы, как неприятный запах изо рта, головные боли и запоры.

В разговоре с «Лентой.ру» эксперт по здоровому питанию Наталья Барсюкова подчеркнула, что этот метод похудения можно использовать только людям с хорошо отлаженной работой всего желудочно-кишечного тракта, которые преследуют цель быстро вывести лишнюю жидкость из организма.

Кроме того, специалист отметила, что при употреблении большого количества высокобелковой пищи возрастает нагрузка на почки, так как они отводят аммиак, образующийся при распаде белка. Если у человека слабо работают системы расщепления и выведения белка, он может получить белковое отравление.

«Адекватный уровень соляной кислоты в желудке, хорошая работа желчеоттока, поджелудочной железы, печени и почек — необходимые условия для соблюдения диеты Магги. Помимо этого, человек должен заниматься спортом, чтобы полученный белок пошел на строительство мышц, а не просто "болтался" в организме», — отмечает специалист.

И даже при соблюдении всех этих условий, продолжительность диеты не должна превышать четырех недель. На протяжении этого времени необходимо производить постоянный контроль состояния, иначе человек рискует получить те проблемы со здоровьем, которых до этого не было.

Противопоказания

Недостаток углеводов в питании может вызвать такие симптомы, как упадок сил, падение уровня сахара в крови, гипогликемию, головные боли, слабость и затуманенность сознания. А переизбыток сахара провоцирует перегрузку печени и почек.