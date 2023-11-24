Как подобрать рацион во время беременности

Пищевые привычки, которые мы берем с собой во взрослую жизнь, во многом зависят от пищевых привычек мамы.

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Эксперты рекомендуют будущим мамам придерживаться следующих принципов:

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Питание должно быть полноценным и разнообразным – ведь у беременных женщин нагрузка возрастает, организм работает и за себя, и за ребенка. Рацион будущей мамы должен включать мясо, рыбу, овощи, фрукты, крупы, бобовые, орехи, молочные продукты и так далее.

Неуместны диеты и жесткие ограничения. Однако и «есть за двоих» тоже не стоит – основное значение приобретают качество и состав пищи.Питание должно быть сбалансированным. Важно, чтобы в рационе присутствовали и белки, и углеводы, и в разумных количествах жиры, особенно полезные.

Рассчитать оптимальное соотношение основных элементов можно с помощью формулы сбалансированного питания 1:1:4. Белки должны обеспечивать от 10 до 15% общей калорийности рациона, жиры – от 15 до 30%, углеводы – от 55 до 75%.

Рекомендуется съедать не менее 3–5 порций овощей, фруктов и зелени в день. Одна порция – это средний овощ или фрукт или 2/3 стакана ягод, мелких овощей, фруктов.

Важно в достаточном количестве получать полезные вещества, необходимые в период беременности: фолиевую кислоту (содержится в зеленых листовых овощах, брокколи, шпинате, говяжьей печени, бобовых); витамин D (есть в рыбе, грибах, молочных продуктах); йод (содержится в рыбе, морепродуктах, молочных продуктах); железо (можно получить из красного мяса, которое лучше варить или готовить на пару); кальций (есть в молочных продуктах).

Что касается питьевого режима, то на ранних сроках беременности врачи обычно поощряют обильное питье, так как в этот период женский организм нуждается в большем количестве воды. Ближе к родам объем жидкости зачастую сокращают, чтобы избежать отеков.

Среди факторов, влияющих на здоровье, не только питание. Уместно также говорить о важности санитарной грамотности для профилактики инфекционных заболеваний у беременных женщин. Правила просты и всем известны: регулярно мыть руки, принимать душ, следить за состоянием ногтей, одежды – ткани лучше выбирать натуральные. Кроме того, рекомендуется соблюдать масочный режим, по возможности избегать общественного транспорта и других мест скопления людей, соблюдать дистанцию.