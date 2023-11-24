Россиян предупредили об ускоряющих старение популярных продуктах

Красное мясо и газированные напитки повышают риск развития рака и ускоряют старение организма, предупредила врач-гастроэнтеролог Екатерина Ситникова. Ее слова передают «Известия».

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Одним из популярных продуктов, ускоряющих старение, Ситникова назвала красное мясо. По словам врача, в нем содержатся насыщенные жирные кислоты, холестерин и большое количество соли, которые приводят к повреждению клеток. Кроме того, при приготовлении красного мяса могут выделяться канцерогенные вещества, повреждающие ДНК и провоцирующие старение организма, добавила она.

«Чрезмерное потребление красного мяса часто связывают с повышенным риском развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Ряд заболеваний кишечника также частично ассоциированы с увеличением в ежедневном рационе доли мясных продуктов и уменьшением растительных компонентов (клетчатки)», — рассказала Ситникова.

Вместо этого продукта она посоветовала россиянам употреблять в пищу другие источники белка, например, рыбу, орехи, бобовые или мясо птицы.

Также гастроэнтеролог призвала с осторожностью пить газированные напитки, так как в них содержится большое количество сахара. Его избыток в рационе повышает риск ожирения и диабета, что в итоге ускоряет старение, объяснила врач. Она напомнила, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, сахар не должен составлять больше десяти процентов общей калорийности рациона.