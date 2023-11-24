Лор перечислил неправильные зимние головные уборы

Ношение неправильных головных уборов зимой может привести к воспалению носовых пазух и среднего уха, предупредил отоларинголог Владимир Зайцев. Об этом он рассказал в беседе с NEWS.ru.

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Врач призвал обязательно носить зимой шапку и шарф, не заменяя их капюшоном и наушниками «Капюшон совсем не является альтернативой шапке, потому что задувает еще сильнее. Нужно плотное прилегание шапки к волосяному покрову, лбу, ушам. Меховые дамские наушники не решают вопрос, потому что выхолаживаются лобная, теменная и височная области», — сказал Зайцев. Он добавил, что в итоге ношение этих головных уборов может привести к воспалению носовых пазух и среднего уха.

По словам лора, шарф будет защищать шею и гортаноглотку, а значит, и небные миндалины, которые находятся в этой области. Также он рекомендовал воздержаться от долгих разговоров на улице зимой, потому что из-за этого переохлаждаются горло и голосовой аппарат. Помимо этого, зимой не стоит мыть голову непосредственно перед выходом на улицу, лучше делать это перед сном, заключил Зайцев.