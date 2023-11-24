Диетолог перечислила самые вредные перекусы
Главная роль перекусов – снизить голод к следующему основному приему пищи. Их целесообразно делать, если промежутки между завтраком, обедом и ужином составляют больше 4–5 часов. Какой едой точно не стоит перекусывать и почему, «ФедералПресс» узнал у диетолога Натальи Кругловой.
«Вредные перекусы – сладости, чипсы и сухарики, выпечка. Питательной ценности в этих продуктах очень мало. Белков и сложных углеводов в них нет, а основу составляют жиры и простые углеводы. Такие продукты калорийны, но совершенно не насыщают. Также в них минимум витаминов и минералов», – объяснила врач.
Хорошо, если перекус составлен из какой-то базовой еды – овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов (хлебцы), белковых продуктов (запеченное мясо), нежирных сыров.
Молочка, по словам Натальи Кругловой, тоже подходит для перекуса, но нужно обращать внимание на содержание в ней сахара. Еще могут быть полезны кисломолочные и фруктовые напитки (смузи). Однако для хорошего насыщения их лучше сочетать, например, с горстью орехов.