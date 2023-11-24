Диетолог перечислила самые вредные перекусы

«Вредные перекусы – сладости, чипсы и сухарики, выпечка. Питательной ценности в этих продуктах очень мало. Белков и сложных углеводов в них нет, а основу составляют жиры и простые углеводы. Такие продукты калорийны, но совершенно не насыщают. Также в них минимум витаминов и минералов», – объяснила врач.