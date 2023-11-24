Врач перечислил частые ошибки начинающих вегетарианцев
Новички-вегетарианцы совершают ряд ошибок, которые могут отрицательно сказаться на их здоровье. Об этом рассказал фитнес-тренер, нутрициолог Артем Опальницкий.
Эксперт объяснил, что зачастую начинающие вегетарианцы потребляют недостаточное количество микронутриентов.
В растительных продуктах содержатся не все питательные вещества, необходимые нашему организму для нормальной работы. В них нет железа, цинка, омега-3.
Если человек решил перейти на вегетарианство, то он должен еще тщательнее относиться к своему рациону, ежегодно сдавать анализы и следить за своим состоянием. Скорее всего, потребуется прием витаминных добавок.
Рацион вегетарианца может вызвать слабость костей. Необходимо уделить повышенное внимание восполнению дефицита кальция и витамина D.
Врач также добавил, что при недостаточном употреблении омега-3, карнозина, таурина, витаминов B12, D3, железа, ухудшается мозговая деятельность, передает Pravda.ru.