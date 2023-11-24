Почему правило «завтрак съешь сам, а ужин отдай врагу» не работает

Правило "завтрак съешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу" на самом деле может навредить организму. Об этом Pravda.Ru рассказала нутрициолог Марина Лушкина.

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По ее словам, основная пищевая нагрузка не должна ложиться на первый прием пищи, потому что это "противоречит биоритмам организма".

Утром организм человека находится на стадии очищения, поэтому ему необходимо легкое питание, которое будет способствовать этому процессу, пояснила эксперт.

"Далее обед — пик пищеварительной активности и максимального усвоения всех питательных веществ, а вы хотите разделить обед с другом. Ужин — да, время легкого питания, но не голода. К питанию каждого человека надо подходить индивидуально, и нет какого-то одного шаблона по питанию", — заключила Лушкина.

Врач-эндокринолог, диетолог высшей категории Елена Щетинина до этого говорила, что понятие "правильное питание" подразумевает включение в свой рацион продуктов, в которых содержатся белки, жиры, углеводы.