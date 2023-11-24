Эффективные упражнения для восстановления после пневмонии назвал врач

Упражнения, которые помогут восстановиться после заболеваний органов дыхания, в том числе пневмонии, перечислил инструктор ЛФК отделения реабилитации и восстановления Илья Тарасов. Для их выполнения понадобятся стул, небольшой мяч или подушка.

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Для первого упражнения врач рекомендовал сесть на стул, выпрямить спину и положить руку на живот. Затем сделать вдох через нос, надувая при этом живот, и после выдох через рот и сдувая живот.

Второе упражнение делается также, сидя на стуле, только с опущенными вниз руками. Вдох нужно сделать через нос, надувая живот и сводя вместе лопатки. На выдохе расслабить плечи и сдуть живот.

В следующем упражнении левую руку следует положить на пояс, а правую опустить вниз, вдоль тела. Затем сделать вдох через нос, надувая живот и одновременно заводя правую руку за голову, чтобы растянуть боковую поверхность грудной клетки. Выдох – через рот, возвращая правую руку в исходное положение и сдувая живот.