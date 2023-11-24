Работают ли на самом деле диеты, направленные на очищение организма

Детокс-диеты широко рекламируются брендами и знаменитостями. Но так ли они полезны, как о них говорят?

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Со времён Гиппократа люди задумывались о детоксикации организма, то есть об избавлении его от вредных веществ. Сам Гиппократ считал, что четыре телесные жидкости (кровь, слизь, чёрная желчь, жёлтая желчь) должны находиться в организме в балансе.

Веками «дисбаланс» этих жидкостей лечили по-разному. Для этого делали клизмы, кровопускание, применяли рвотные средства, лечили пиявками.

Также широко распространён был на протяжении всей истории ритуал поста. Особенно часто к посту обращались женщины.

Prime Women

Сегодня продаются специальные продукты для детоксикации. Они обычно представляют собой чаи или напитки, которые нужно употреблять вместо еды.

Иногда детоксикация начинается с голодания либо она включает прерывистое голодание.

Но работают ли вообще методы детоксикации? Если кратко, то нет. Обзор, опубликованный в 2022 году, показал, что детокс-диеты никак не выводили из организма токсины. Кроме того, в этом обзоре говорится, что детоксикация противоречит общим принципам физиологии человека: почки и печень уже эффективно удаляют из организма человека токсины.

Более того, потребление продуктов для детоксикации вместо обычных приводит к очень низкому общему потреблению калорий. Соответственно, это приводит к похудению в краткосрочной перспективе и к возможности появления дефицита питательных веществ. Побочные эффекты употребления детокс-продуктов включают усталость, раздражительность, неприятный запах изо рта.