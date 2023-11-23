Ученые выяснили, как избавиться от последствий недосыпа

20-минутная физическая тренировка способна смягчить последствия плохого и короткого сна для мозга. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале Physiology & Behavior.

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Давно известно, что взрослому человеку необходимо спать от 7 до 9 часов в сутки, однако недавние исследования показали, что 40 % населения Земли страдают от недосыпа. Последствия хронического дефицита сна включают сердечно-сосудистые заболевания, ожирение, нейродегенеративные расстройства и депрессию. В краткосрочной перспективе недостаток сна может ухудшить способность человека рассуждать и концентрировать внимание.

В новом исследовании участвовало 24 человека. В первом эксперименте участники спали по пять часов в течение 3 суток подряд, что похоже на условия жизни посменно работающих работников и родителей маленьких детей. Во втором эксперименте людей лишили сна на сутки, после чего поместили в условия недостатка кислорода.

В обоих случаях у всех участников наблюдалось улучшение когнитивных функций после 20-минутной езды на велотренажере. Но более тяжелые физические нагрузки способствуют выработке кортизола и ухудшают мозговые функции еще сильнее, отмечают исследователи.

При этом эксперимент показал, что недостаток сна у всех участников в течение трех суток по-разному влияет на функционирование головного мозга. Это означает, что есть люди, которые менее восприимчивы к недосыпу. Тем не менее упражнения средней интенсивности оказывали одинаково положительный эффект на всех участников.